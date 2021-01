Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hat das weitere Vorgehen an den Schulen in Rheinland-Pfalz als "Sonderweg" kritisiert. Der nach den Bund-Länder-Beschlüssen zur Corona-Pandemie vorgestellte Fahrplan von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sei "mehr als fragwürdig", sagte am der stellvertretende Landesvorsitzende Lars Lamowski.



Der Verband gehört dem Deutschen Beamtenbund (DBB) an und vertritt vor allem Lehrkräfte an Grundschulen. Ein "Ausscheren" nach den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) sei mit gesundheitlichen Risiken verbunden. An den Grundschulen in Rheinland-Pfalz soll ab Anfang Februar ein Wechselunterricht mit dem Lernen daheim und in der Schule ermöglicht werden. Die Präsenzpflicht bleibt aber bis Mitte Februar weiter aufgehoben.