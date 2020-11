Lernplattformen, digitale Schulverwaltungsprogramme und Lernmaterial sind inzwischen in großer Vielzahl auf dem Markt. Mit Blick auf das große Angebot an Gratis-Unterrichtsmaterial, schreibt der Mathematik- und Physiklehrer Sebastian Funk, es gehe zu "wie auf einem Früchtebasar, wo man an jedem Stand naschen und probieren kann".