Auch der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link will die Schulen schließen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montagabend bei 122,6 – und somit wieder deutlich über der NRW-Inzidenz (82,9) und am sechsten Tag in Folge über dem gesteckten Grenzwert von 100.