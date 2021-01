Zu lange Wartezeiten, zu wenig Impfstoff, kaum Informationen: Zum Start der Impfkampagne in Deutschland gab es viel Kritik. Am meisten wurde, gerechnet auf 1.000 Einwohner, bisher in Mecklenburg-Vorpommern geimpft. Dennoch fehle es auch dort an Impfstoff, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im ZDF-Morgenmagazin.