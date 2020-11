Zudem seien Eingriffe in den privaten Bereich eine "große Hürde, keine Kleinigkeit". Auch deswegen sei es nicht ratsam, von Woche zu Woche über Lockerungen oder Verschärfungen zu entscheiden. Aber: "In Hotspots können und müssen mehr Einschränkungen gemacht werden", bekräftigt Schwesig. Man müsse die Maßnahmen an Inzidenzen knüpfen und auf dieser Grundlage entscheiden.