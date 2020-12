ZDFheute: Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen ist das öffentliche Leben nun auch in Schweden deutlich eingeschränkt. Das, was wir jetzt tun, wird darüber entscheiden, wie viele von uns an Weihnachten noch am Leben sein werden, sagte Regierungschef Stefan Löfven in einer Rede an die Nation. Sie arbeiten und leben in Stockholm. Wie haben Sie diese Worte aufgenommen?