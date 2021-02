Schon im Vorfeld des Treffens war deutlich geworden, dass das Thema Kitas und Schulen bei den Beratungen am Mittwoch eine zentrale Rolle spielen soll. Die Kultusminister der Länder plädieren in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss dafür, die Schulen bei weiter sinkenden Corona-Zahlen ab der kommenden Woche schrittweise wieder aufzumachen.