Slomka: Das ist interessant, dass Sie gerade Irland erwähnen, denn die Iren haben es ja so gemacht. Diese haben ihre Leute alle ins Homeoffice geschickt, jedenfalls da, wo es ging, wo es nicht einen Betrieb vollkommen lahmlegt ... Also das meine ich. Was bringt es, wenn man den Leuten sagt: Also am Glühweinstand dürft Ihr jetzt nicht mehr stehen, aber tagsüber hocken sie dann in der Teeküche aufeinander.