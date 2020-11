CDU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus will, dass sich die Länder an den Wirtschaftshilfen beteiligen. "Das kann der Bund nicht allein", so Brinkhaus. 15 Milliarden sollen die November-Hilfen kosten, im Dezember werden sogar 17 Milliarden erwartet. "Ich erwarte, dass sich die Länder ab Januar, wenn es denn nötig wird, daran beteiligen werden", so Brinkhaus.