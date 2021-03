Für SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sind Schnelltests der Schlüssel zu Lockerungen der Corona-Maßnahmen. "Wenn man einen Antigentest gemacht hat und geht dann mit der Maske zum Beispiel in den Einzelhandel an dem Tag, an dem der Test gemacht wurde - und das ist auch bescheinigt - dann ist das sehr sicher", sagte Lauterbach im ZDF spezial.