Söder: Ja, wir brauchen eine klare Hotspot-Strategie. Die Vereinbarung beispielsweise, dass in den Bereichen und in den Regionen, wo es sehr hohe Inzidenzen gibt, zum Beispiel, was die Platzzahl betrifft, in den Geschäften, reduzieren. Dass wir bei der Schule über Wechsel-Unterricht reden, dort, wo die Infektionszahle sehr hoch sind und wo wir einfach mit mehr Masken operieren müssen. Wir brauchen da schon eine sehr klare Regelung, wie wir in diesen Hotspots reagieren.