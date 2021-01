An Vorschlägen, was man noch machen könnte, mangelt es nicht. Die Linke will FFP2-Masken für alle, "unabhängig vom Geldbeutel", so Mohamed Ali. Das möchten die Grünen auch, dazu noch den "massenhaften Einsatz" von Schnelltests, Luftfilter in den Schulen, was wiederum auch die FDP unterstützt.