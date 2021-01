Des weiteren solle eine Veräußerung milliardenschwerer Staatsanteile an Unternehmen geprüft werden, so Altmaiers Vorschlag. "Der Wert der staatlichen Beteiligungen ist in den letzten Jahren ordentlich gewachsen. Deshalb sollten wir prüfen, welche staatlichen Beteiligungen zurückgefahren werden können. Auch das bringt Geld in die Staatskasse, das wir für Zukunftsinvestitionen gut gebrauchen können."