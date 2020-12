Härterer Shutdown - das ist im Gespräch

In Sachsen bleiben Schulen, Kitas und Horte ab Montag zu. In Schleswig-Holstein soll es ab Montag für Schüler ab der achten Klasse keinen Präsenzunterricht mehr geben. In Nordrhein-Westfalen endet die Präsenzpflicht am Montag ebenfalls vorerst, wie Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mitteilte. Ab Klasse acht wird auf Distanz unterrichtet, Schüler der unteren Stufen sollen von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen.