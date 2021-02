"Ohne Zweifel wird in Deutschland bis Mittwoch die Inzidenz pro 100.000 Einwohner nicht unter 50 sein. Sie sinkt in ermutigender Größenordnung, die Maßnahmen wirken. Aber aus heutiger Sicht ist es nicht so, dass ab 15. Februar alles wieder sein kann, wie es im Oktober war. So schwer uns das fällt." (Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU)