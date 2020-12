An Silvester und an Neujahr gilt bundesweit ein An- und Versammlungsverbot. Auf belebten Plätzen, etwa in Innenstädten, sollen die Kommunen ein Feuerwerksverbot verhängen. Auch der Verkauf von Pyrotechnik wird verboten - wer noch alte Raketen im Keller hat, soll diese nicht zünden - auch, um Krankenhäuser nicht mit zusätzlichen Verletzten weiter zu belasten.