Die Münchner Sicherheitskonferenz unter Corona-Bedingungen? Undenkbar! Das außenpolitische Speed-Dating lebt von Nähe. Immer mehr Staats- und Regierungschefs, an die 80 Außen- und Verteidigungsminister, Berater, Experten und Journalisten quetschen sich jedes Jahr im Februar in den Ballsaal des Bayrischen Hofs, um die Lage in der Welt zu diskutieren.