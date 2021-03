Beide Sicherheitslücken seien in der vergangenen Woche geschlossen worden, berichteten die drei Medien. Die Sicherheitslücken klafften demnach in der Software Safeplay des österreichischen Unternehmens Medicus AI. Das Programm werde in Testzentren benutzt, um Termine zu vergeben und den Getesteten ihre Ergebnisse digital zugänglich zu machen.