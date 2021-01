Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab von Bund und Ländern für die Verhängung und Lockerung von Corona-Restriktionen. Ziel der Bundesregierung ist es, den Wert auf unter 50 zu drücken. Zuletzt unter 50 gelegen hatte der Wert am 20. Oktober. In den Monaten davor waren jeweils deutlich niedrigere Werte verzeichnet worden. Der bisherige Höchstwert wurde mit 197,6 am 22. Dezember erreicht.