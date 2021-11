Doch was nach purer Erholung und Vorfreude klingt, will gut vorbereitet sein, denn auf Deutschlands höchsten Berg kommt nur, wer geimpft oder genesen ist. 2G gilt auch in der Zugspitzseilbahn und in der Zahnradbahn, ohne Nachweis gibt es keinen Skipass. Dazu kommt die FFP2-Maskenpflicht in den Bergbahnen, im Lift und in der Gastronomie.