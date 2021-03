Im ZDF-Politbarometer hatte sich in dieser Woche ein deutlicher Abwärtstrend abgezeichnet. 28 Prozent würden CDU/CSU wählen, wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre, so hat es die Forschungsgruppe Wahlen ermittelt. Ein Absturz um sieben Prozentpunkte im Vergleich zum Februar, um zwölf Prozentpunkte im Vergleich zum letzten Sommer. Mitte Januar stand die Union im "Politbarometer" noch bei 37 Prozent.