Markus Söder (CSU) will durch gezielte Impfungen mehr Mobilität im Alltagsleben ermöglichen. Der "Gewinn an Mobilität" müsse als weiteres Impfziel definiert werden, sagte der bayerische Ministerpräsident der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Er verwies auf den Beschluss des Impfgipfels vom 19. März. Demzufolge könne in den Grenzregionen zu den Hotspots in Tschechien "unabhängig von der starren Priorität" geimpft werden. Diese Änderung begünstige vor allem Pendler und andere Arbeitnehmer. Dieses Prinzip müsse "auf das ganze Land aufgerollt werden, wenn es mehr Impfstoff gibt", sagte Söder. Die Betriebe und die Wirtschaft spielten dabei eine zentrale Rolle.