"Die Lage ist leider sehr ernst", sagte Söder am Rednerpult. Es war sein erster Satz. Und die Kernbotschaft, die den Landtag von der geplanten Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Bayern überzeugen sollte. Am vergangenen Sonntag hatte sich die bayerische Staatsregierung auf einen Zehn-Punkte-Plan verständigt. Unter anderem geht es darin um nächtliche Ausgangssperren in Corona-Hotspots, Wechselunterricht ab Klasse 8, strengere Regeln beim Grenzverkehr, Alkoholkonsumverbot unter freiem Himmel – auch an Silvester, allgemeine Ausgangsbeschränkungen in ganz Bayern, strengere Regeln in Alten- und Pflegeheimen.