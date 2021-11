Söder wehrte sich gegen Kritik, Bayern habe zu wenig gegen hohe Inzidenzen getan. "Wir sind aber der festen Überzeugung, dass das kein regionales Phänomen ist", betonte Söder. Zudem sei Bayern auf Platz fünf im Vergleich der Corona-Inzidenzen und tue bereits das, was die Leopoldina in einem Brandbrief gefordert habe. Als Beispiele nannte Söder geschlossenen Diskos, Weihnachtsmärkte und Einschränkungen für die Gastronomie sowie die Maskenpflicht an Schulen.