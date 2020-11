Aktuell liegt die Inzidenz nur in 29 der 401 Kreise bei maximal 50. In 289 Kreisen gibt es mehr als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, in 65 mehr als 200 (Stand: 22. November, 5:30 Uhr). Die Karte zeigt, wie es bei Ihnen aussieht: