Am Dienstag beraten die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel, wie es nach dem 10. Januar in Sachen Shutdown in Deutschland weitergehen soll. Die Stimmen mehren sich, dass es angesichts der Infektionszahlen im Land wohl vorerst keine Lockerungen geben kann.