"Ich denke, wir alle müssen um Verzeihung bitten, dass wir immer wieder unter schwierigen Bedingungen mit auch zum Teil Unwissen oder neuen Erkenntnissen, neuem Wissen immer wieder haben auch Entscheidungen treffen müssen, Aussagen revidieren müssen, die wir getroffen haben. Das ist manchmal schwer nachvollziehbar. Das führt zu Frust, Unverständnis, Wut. Das verstehe ich auch sehr, sehr gut.



Und deswegen müssen wir immer wieder darauf hinweisen: Die Lage ändert sich, die Maßnahmen müssen sich ändern. Manches Mal müssen wir auch einfach sagen, haben wir falsch gelegen. Und für all das - was ja für dieses Land jetzt seit 18 Monaten ein Ausnahmezustand ist - für all das, was auch im Nachhinein hätte besser gehen können, kann man tatsächlich nur um Verzeihung, aber eben auch um Verständnis in einer sehr unsicheren, dynamischen Lage bitten."