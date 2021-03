Montagmorgen, CDU-Präsidiumssitzung, Jens Spahn kritisiert die vielen negativen Berichte über schleppende Impfungen in Deutschland. Man müsse jetzt auch einmal positive Geschichten erzählen, sagt er. Jeder kenne doch inzwischen jemanden in der eigenen Familie, der geimpft sei. Hat Deutschland also kein Impfproblem? Sondern ein PR-Problem? Allein, dass Spahns Zitat öffentlich wird, zeigt: Nicht alle in seiner eigenen Partei können Spahns Argumentation folgen.