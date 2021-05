Thrombosen sind teilweise oder komplette Verstopfungen von Blutgefäßen. Sie können an unterschiedlichen Orten im Körper auftreten. Beim Astrazeneca-Impfstoff stehen die Sinusvenenthrombosen, also die der Hirnvenen, im Zentrum. Die sind mit drei bis fünf Fällen pro eine Million Einwohner pro Jahr sehr selten.



2,7 Millionen Mal wurde das Astrazeneca-Vakzin in Deutschland verimpft. Das in Deutschland für Impfstoff-Sicherheit verantwortliche Paul-Ehrlich-Institut (PEI) zählt aktuell 31 Fälle einer Sinusvenenthrombose nach einer Astrazeneca-Impfung in Deutschland. In 19 Fällen wurde zusätzlich eine Thrombozytopenie gemeldet. In neun Fällen war der Ausgang tödlich.