In NRW hingegen können Jüngere bereits jetzt mit Astrazeneca bei Hausärzten gegen das Coronavirus geimpft werden. Das bestätigte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Nordrhein-Westfalen ZDFheute auf Anfrage. Auch in Bayern, Sachsen, Berlin und Hessen ist das bereits möglich. Mecklenburg-Vorpommern verimpft seit einigen Tagen zudem übrig gebliebenen Astrazeneca-Impfstoff aus Impfzentren an Unter-60-Jährige.