Ab morgen würden sechs Millionen Dosen Biontech ausgeliefert werden, so der geschäftsführende Gesundheitsminister. Das sei mehr als bisher in Deutschland an Auffrischimpfungen gemacht worden sei. Durch diese "massive Nachfrage der letzten zwei Wochen" laufe das Biontech-Lager gerade leer, so Spahn. Deshalb habe er nur noch 2-3 Millionen Dosen Biontech zur Verfügung.