Das Tempo des Ministers erinnerte die Grünen-Opposition an einen Tornado - allerdings mit der Produktion eines lauen Lüftchens. Spahn legte sich mit Funktionären und Strukturen an, er reformierte, er stolperte, er brachte ein System in Wallung, das längst keine mehr kannte. Spahns Umfragewerte stiegen, dann kam die Corona-Krise.