Schutzmasken, Schutzausrüstung, Beatmungsgeräte und auch Medikamente - der Bund will vorsorgen, und zwar mit einer nationalen Gesundheitsreserve. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach Gesprächen des Corona-Kabinetts an. Künftig sollen die neuen Reserven an 19 Standorten in ganz Deutschland lagern.