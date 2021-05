Niemand hat etwas davon, wenn Geimpfte weiter einen Test beim Einkauf vorlegen müssen, wenn in Alten- und Pflegeheimen jeder allein im Zimmer essen muss, wenn sich Geimpfte und Geimpfte nicht zusammensetzen dürfen. So viel Miteinander, so viel Gönnen ist dieser Gesellschaft zuzutrauen. Und trotzdem bleibt ein Trotzdem.