Man sei gut gefahren, sich in der Pandemie europäisch zu vernetzen und tue alles, zusammen mit Biontech/Pfizer, dass es zusätzliche Produktionsstätten in Deutschland, etwa in Marburg in Hessen, geben könne. "Ziel ist noch im Februar/März dort auch Produktion möglich zu machen." Das würde die Menge an Impfstoff enorm erhöhen.