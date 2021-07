Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will für 2022 offenbar so viel Corona-Impfstoff beschaffen, dass jede Person in Deutschland zweimal geimpft werden könnte. Das kündigte der CDU-Politiker übereinstimmenden Berichten zufolge am Mittwoch im Bundeskabinett an. Insgesamt plane er mit 204 Millionen-Dosen für das kommende Jahr beschaffen. Das "Handelsblatt" zitiert aus dem Bericht des Ministers für das Kabinett: