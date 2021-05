Eine Impfung als Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht lehnt Spahn ab. Die Impfung dürfe auf keinen Fall eine Bedingung für die Teilnahme am Schulunterricht sein, betonte er. Da müsse "absolut klar" sein, beide Dinge hätten "nichts miteinander zu tun", so der Gesundheitsminister.