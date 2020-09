Zu einer Übernahme wird es nicht kommen, stellt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn jetzt in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" klar. CureVac selber habe heute gesagt, dass es den Impfstoff "wenn, dann für die ganze Welt entwickelt und nicht für einzelne Länder", so Spahn. "Wir sind in sehr guten Gesprächen übrigens schon seit zwei Wochen mit diesem Unternehmen." Die Meldung heute komme insofern "auch ein bischen zeitverzögert". Im Übrigen unterstütze man Forscherteams in Deutschland und Europa finanziell sowie bei der schnellen Zulassung möglicher Impfstoffe.



Innenminister Horst Seehofer (CSU) bestätigte, dass der Bundesregierung das Ansinnen der USA bekannt war. Am morgigen Montag werde der Krisenstab darüber reden.