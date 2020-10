Dennoch sei die Pandemie ein Charaktertest für alle Deutschen so Spahn, diesen müsse man gemeinsam bestehen. Spahn appelierte vor allem an junge Menschen, die für einen große Zahl der Infektionen verantwortlich seien "sie halten sich für unverletzlich, sind sie aber nicht". Vor allem in Berlin gelten feiernde Jugendliche als eine der Hauptursachen für die steigenden Infektionszahlen.