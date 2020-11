Seine Corona-Infektion habe einen "milden Verlauf" genommen, berichtet Jens Spahn (CDU) Marietta Slomka im ZDF-heute-journal. Wo er sich angesteckt hat? "Das weiß ich tatsächlich nicht", sagt der Minister. Eine Vermutung, die er hatte, habe sich nach einem Test als falsch heraus gestellt. Keine Besonderheit meint Spahn, das gehe hunderttausenden in Deutschland so, die in Quarantäne seien, weil sie positiv gestestet wurden, oder weil sie Kontakpersonen seien. "Ich möchte dankeschön sagen, denn Sie bleiben zuhause, um andere zu schützen."