20er-Inzidenz? Türkei-Urlaub? Kritik an Spahn

Allerdings: Bereits im Februar hatte das Robert-Koch-Institut festgestellt, dass das so nicht stimmt. Zwar stiegen am Ende der Sommerferien in allen Altersgruppen die Inzidenzzahlen. Mitte/Ende August hatten sich die Menschen auch tatsächlich mehrheitlich in der Türkei, in Bosnien-Herzegowina und Kroatien infiziert. Aber mit der nach den Sommerferien beginnenden Welle, die bis Ende Dezember andauerte, haben sie nichts zu tun.