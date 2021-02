Gleichwohl halte ich sehr fest an dem Ziel fest, dass wir nämlich die mehr verfügbaren Tests, die Schnelltests, die wir jetzt haben - erstmalig so viel mehr auch verfügbar haben, als der Bedarf ist - jetzt auch nutzen, um Sicherheit zu geben in dieser Phase der Pandemie. Und tatsächlich eben sie auch deutlich mehr auch den Bürgerinnen und Bürgern kostenlos zur Verfügung stellen.