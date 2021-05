Wer sich in Hoffnung auf einen sorgenfreien Urlaub schnell mit dem freigegebenen Astrazenenca-Impfstoff immunisieren will, sollte nicht in Eile verfallen. Die Bundesärztekammer warnt davor, das Intervall zwischen den Astrazeneca-Impfungen zu verkürzen, um früher als geimpft zu gelten. Die Verkürzung des Intervalls müsse überdacht werden, sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".