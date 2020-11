Spahn: "Der Wellenbrecher funktioniert doch"

Wegen deutlich steigender Corona-Fallzahlen war in Deutschland am 2. November ein Teil-Shutdown in Kraft getreten. Erlaubt ist diesen Monat in der Öffentlichkeit nur noch der gemeinsame Aufenthalt von zwei Hausständen mit insgesamt maximal zehn Menschen. Restaurants, Bars, Kneipen, Klubs und Diskotheken sowie Theater, Schwimmbäder und Fitnessstudios mussten schließen.