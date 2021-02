Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gibt es Überlegungen, den russischen Impfstoff Sputnik V in Europa zu produzieren. Bei Gesprächen mit der russischen Seite habe es die Bitte gegeben, zu schauen, ob es in Deutschland oder Europa Kapazitäten dafür geben könne, sagte Spahn am Mittwoch bei einer Online-Konferenz von "Tagesspiegel", "Zeit", "Handelsblatt" und "Wirtschaftswoche".