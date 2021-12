Nur in wenigen Regionen gilt die 3-G-Regel in Restaurants. Für die Festtage waren erst keine weiteren Einschränkungen geplant. Nur Empfehlungen wie Masken in Innenräumen, Lüften und Abstandhalten waren an der Tagesordnung. Doch am Mittwoch verkündete Premierminister Pedro Sanchez wieder die Maskenpflicht im Freien. In Katalonien gilt seit Freitag eine nächtliche Ausgangssperre.