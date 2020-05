In Spanien ist die Zahl der Corona-Infizierten über die Marke von 200.000 gestiegen. Am Montag erhöhte sich die Gesamtzahl auf 200.210, wie die Behörden in Madrid bekanntgaben. Nur die USA haben noch mehr Fälle offiziell gemeldet. Die Zahl der Todesopfer in Spanien erhöhte sich binnen 24 Stunden um 399 auf 20.852.