Mit Sputnik 1 (rechts im Bild) starteten die Russen den Wettlauf ins All.

Am 4. Oktober 1957 sandte Russland den weltweit ersten Satelliten - eine Metallkugel mit vier Antennen - in die Erdumlaufbahn. Das Signal, das Sputnik-1 zur Erde schickte, war im Kalten Krieg der Startschuss für den Wettlauf zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten um die Eroberung des Weltalls. Dass Sputnik-1 per Interkontinentalrakete ins Weltall befördert wurde, zeigte Washington gleichzeitig, dass Moskaus Raketen in der Lage sind, US-Territorium zu treffen.