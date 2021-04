Sputnik V ist ein klassischer Vektorimpfstoff, in der Entwicklung und Herstellung also relativ günstig. Der Hersteller selbst gibt an, für eine Impfdosis weniger als 10 US-Dollar zu berechnen – zwei sind für eine vollständige Impfung nötig.



Im Fachjournal "The Lancet" veröffentlichte Studiendaten zeigen eine Wirksamkeit des Sputnik-V-Impfstoffs von 91,6 Prozent. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Prof. Thomas Mertens sagte dem ZDF-"Morgenmagazin", die publizierten Daten "sehen sehr gut aus".



Aktuell verfügt das Vakzin in 59 Staaten über eine Notfallzulassung. 26 Staaten haben laut Statista aktuell Sputnik V bestellt oder produzieren es in Lizenz. Häufig handelt es sich dabei noch um vergleichsweise geringe Mengen – etwa 10 Millionen Dosen für Brasilien oder 5 Millionen für Iran.