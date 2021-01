Der Deutsche Städte-und Gemeindebund hat Zweifel, ob sich die neuen Restriktionen der Bewegungsfreiheit in Corona-Hotspots tatsächlich auch umsetzen lassen. Es sei fraglich, wie der Beschluss von Bund und Ländern, dass sich Menschen in besonderen Risikogebieten nur noch in einem Radius von 15 Kilometer von ihrem Wohnort fortbewegen dürfen, "in der Praxis umgesetzt" werden könne, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Gerd Landsberg, der Düsseldorfer "Rheinischen Post".